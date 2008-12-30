ЕЦБ рассчитывает на повышение роли евро

Член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Джон Хёрли (John Hurley) уверен в дальнейшем усиления роли единой европейской валюты в качестве альтернативной резервной валюты в следующем десятилетии, сообщает k2kapital.

Об этом Хёрли, являющийся также главой ЦБ Ирландии, заявил в статье, опубликованной газетой Irish Times по случаю 10-летнего юбилея введения евро в обращение.

По словам г-на Хёрли, "именно в условиях текущей напряженности преимущества пребывания небольшой открытой экономики в рамках большого валютного союза проявляются наиболее очевидным образом".

В качестве аргумента член правления ЕЦБ указывает на трудности, с которыми столкнулись небольшие страны, не входящие в зону евро. "Обладание собственной независимой валютой означало бы крайне высокую чувствительность к рыночной конъюнктуре и повышенную волатильность [национальной валюты]", отмечает г-н Хёрли.