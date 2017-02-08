Объем торгов в системе госзакупок Prozorro за год превысил 200 миллиардов

Объем торгов, осуществленных в 2016 году рамках обязательной к использованию системы электронных закупок Prozorro 2.0, превысил 200 млрд грн, говорится в отчете Национального совета реформ, опубликованном на сайте Администрации президента Украины.

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«Самое большое достижение в реформе публичных закупок - запуск системы Prozorro 2.0. Сделав в 2016-м году использование системы электронных закупок Prozorro обязательным для всех государственных заказчиков, государство смогло высвободить 9 млрд грн средств, которые могут быть направлены на неотложные нужды экономики или оборонного сектора, - говорится в отчете. - В системе Prozorro осуществлено более 420 тыс. торгов на сумму более 200 млрд грн, количество организаторов торгов - около 20 тыс.».

Как сообщал УНИАН, система электронных государственных закупок Prozorro с 1 августа 2016 года стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

Ранее в Минэкономразвития рассчитывали, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн, а в 2017 году – 50 млрд грн.