Доходы госбюджета-2009 установлены на уровне 238,9 млрд. грн.

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном сегодня в официальной прессе.

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

В 2009 году правительство Украины предоставляет госгарантии по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог Украины на общую сумму 37 млрд. грн., НАК «Нафтогаз Украины» - 2,005 млрд. долл.

План поступлений от приватизации в 2009 году установлен на уровне не менее 9,781 млрд. грн.

Как сообщалось, бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. гривен, инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» был принят Верховной Радой 26 декабря т.г. и в этот же день его подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.