В Украине ускорился рост цен: годовая инфляция составила 12,6%

Инфляция в Украине в январе 2017 года по сравнению с предыдущем месяцем, декабрем 2016 года, ускорилась до 1,1% с 0,9%, зафиксированных в декабре к ноябрю.

Читайте такжеВ Кабмине обещают повысить соцстандарты в случае роста инфляции

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно приведенным данным, в годовом выражении - январь 2017 года к январю 2016 года - инфляция ускорилась до 12,6% с 12,4% месяцем ранее.

По информации Госстата, в январе по сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на овощи – на 14,5%, автодорожный пассажирский транспорт – на 4,5%, фрукты – на 3,9%.

В годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление – 88,4%, электроэнергию – 60%, природный газ – 42%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году, достигнув минимума за последние два года и оставаясь на уровне годовой инфляционной цели НБУ в 12% плюс-минус 3 п.п.

Национальный банк Украины повысил прогноз по инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%, что соответствует объявленным ранее целевым ориентирам на уровне 8% ± 2 п.п. и 6% ± 2 п.п. соответственно.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, экономика Украины в 2017 году продолжит тенденцию восстановления и рост ВВП может ускориться до 2,1%, промышленного производства – до 2,5%, в то время как инфляция замедлится до 10%.