Рост бюджетной задолженности угрожает стабильности государства

Рост бюджетной задолженности угрожает социальному спокойствию граждан и финансовой стабильности государства, заявляет заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по его словам, в новый год Украина войдет со старыми долгами перед работниками учреждений и заведений бюджетной сферы.

Как отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, по состоянию на 29 декабря сумма общей задолженности составляет 43,9 млн. грн. Самый чувствительный этот долг для жителей Львовской (22,5 млн.), Тернопольской (10,6 млн.) и Ивано-Франковской (8 млн.) областей. Больше всего от несвоевременной выплаты зарплаты страдают работники заведений образования, здравоохранения, духовного и физического развития, органы местной власти и местного самоуправления.

По мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, динамика финансовых поступлений в государственный и местный бюджеты свидетельствует, что уже в январе 2009 года проблемы с выплатами зарплаты в бюджетной сфере существенно обострятся. Ожидается, что с 1 января 2009 года общая сумма задолженности возрастет почти в четыре раза и превысит 152 млн. грн. По его словам, в региональном разрезе наиболее пострадают от бездеятельности правительства жители пяти областей: Черниговской (48,4 млн.), Луганской (39,2 млн. грн.), Донецкой (30,4 млн.), Ивано-Франковской (18,9 млн.) и Харьковской (14,5 млн. грн.).

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что Президент Украины неоднократно обращал внимание Кабинета министров на беспомощность в бюджетной и социальной политике и слабую финансовую дисциплину. По его словам, глава государства обеспокоен политикой правительства относительно увеличения бюджетной задолженности.

«Приведенный анализ бюджетных показателей свидетельствует о ненадлежащем выполнении обязанностей Кабинетом министров и отсутствии надлежащих выводов. Рост задолженности по зарплате в бюджетной сфере является тенденцией, которая угрожает социальному спокойствию граждан и финансовой стабильности государства», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.