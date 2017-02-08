В Украине в 2017 году будет изменена пенсионная система - Гройсман

В Украине в 2017 году будет изменена пенсионная система, и правительство предложит обществу пакет необходимых для этого решений, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

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«В 2017 году пенсионная система будет изменена», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что изменения должны быть коренными, чтобы пенсионеры страны ощутили уровень заботы власти.

Как сообщал УНИАН, правительство настаивает на проведении пенсионной реформы в Украине, поскольку накопленные дисбалансы не позволяют выплачивать достойные пенсии гражданам и при этом требуют значительных бюджетных вливаний. Вместе с тем, ключевой задачей пенсионной реформы правительство называет сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Проведение пенсионной реформы также является частью программы реформ, одобренной МВФ. Вместе с тем в Меморандуме, подписанном между властями Украины и руководством Фонда в сентябре 2016 года, нет жесткой нормы о повышении пенсионного возраста, но есть рекомендация сокращать дефицит Пенсионного фонда, поскольку на текущий момент он покрывается за счет бюджетных ассигнований. В бюджете Пенсионного фонда на 2017 год дотация из госбюджета превышает 140 млрд грн. Диалог с МВФ по этому вопросу продолжается.

В данный момент правительство и МВФ разрабатывают модель пенсионной реформы, не предполагающей обязательного повышения пенсионного возраста.