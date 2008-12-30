Фунт и рубль бьют рекорды падения

Накануне Нового года и десятилетия введения евро европейская валюта продемонстрировала свою прочность даже в условиях острого финансового кризиса. Старые валюты, напротив, резко падают.

29-30 декабря произошло рекордное снижение курсов российского рубля и британского фунта стерлингов по отношению европейской валюте.

Рубль во вторник упал по отношению к доллару до уровня 2005 года. По курсу, установленному Центробанком России, за доллар давали 29 рублей 23 копейки. Очередной рекорд падения рубля был зафиксирован и по отношению к европейской валюте, сообщает агентство РИА "Новости". Евро оценивали в 41 рубль 63 копейки.

С августа рубль потерял порядка 20 процентов стоимости в условиях финансового кризиса и снижения цен на нефть. За последние семь недель это уже двенадцатая "мягкая" девальвация российской валюты, причем самая сильная. Чтобы предотвратить обвал рубля, российские власти потратили с начала августа 435 миллиардов долларов. Валютный запас страны сократился на 27 процентов.

Курс британского фунта в понедельник почти сравнялся с евро, упав до 1,02. Это самый низкий уровень во времени введения европейской валюты в 1999 году. В декабре 2007 года за один фунт давали 1,4 евро, а "звездный час" британской валюты пришелся на 2000 год, когда курс фунта по отношению к евро составлял более 1,7.

Падение фунта обусловлено рядом причин. Среди них - продолжающееся снижение цен на британскую недвижимость. Королевский институт дипломированных оценщиков (Royal Institute of Chartered Surveyors) ожидает дальнейшего снижения цен на дома на 10 процентов в 2009 году.

В связи с кризисом снижается потребительская активность британцев, которые предпочитают копить деньги для выплаты жилищных кредитов. На сегодняшний день процентные ставки в Великобритании ниже, чем в странах еврозоны, и это делает фунт менее привлекательным в глазах инвесторов.

В 2009 году по данным газеты Daily Telegraph, в стране ожидается резкий рост безработицы. Это может заставить Банк Англии вновь понизить учетную ставку. Сейчас она составляет 2 процента по сравнению с 2,5 процентами в еврозоне. Банк Англии понизил эту ставку до минимума с 1951 года, так как банки, понесшие убытки из-за мирового финансового кризиса, неохотно кредитуют покупку жилья на фоне снижения его стоимости. Заместитель главы Банка Англии Чарли Бин заявил в интервью газете Financial Times, что не исключает снижения процентных ставок до нулевого уровня.