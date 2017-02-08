Глава Госстата рассказал об успехах: рост ВВП в четвертом квартале составил почти 5%

Рост ВВП Украины в 4 квартале 2016 года, по предварительным оценкам Государственной службы статистики, составил 4,5-4,8% по сравнению с 4 кварталом 2015 года, сообщил в ходе заседания правительства глава Госстата Игорь Вернер.

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«Цифры по 4 кварталу будут опубликованы на следующей неделе, но уже сейчас можно говорить, что рост ВВП предварительно составил 4,5-4,8% по сравнению с 4 кварталом 2015 года, - сообщил чиновник - Рост промпроизводства по итогам 2016 года составил 2,4%».

По словам Вернера, рост промпроизводства обусловлен ростом производства в сферах сельского хозяйства и строительства, а также развитием сфер торговли и транспорта.

Глава Госстата также сообщил, что среднемесячная зарплата в 2016 году выросла на 23% - до 5183 грн. «Рост зафиксирован и в бюджетной, и в производственной сферах - во всех регионах страны, - сказал Вернер. - При этом задолженность по выплате зарплат с начала 2016 года сократилась на 4,8% и на 1 января 2017 года составила 1,8 млрд грн».

В целом, по словам Вернера, итоги 2016 года свидетельствуют о сохранении тенденций роста экономики.

По предварительным оценкам Министерства экономического развития и торговли Украины, рост экономики Украины по итогам 2016 года составил порядка 2%, рост промышленного производства - 2,4%, а сводный индекс производства превысил 4%.

Правительство закладывает в 2017 году рост экономики на уровне 3% при инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 грн за доллар. Прогнозы ключевых кредиторов страны и международных рейтинговых агентств несколько менее оптимистические: по их мнению, рост экономики Украины в текущем году составит 2-2,5%, но в дальнейшем будет расти в среднем до 4% в год.