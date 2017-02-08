Бюджет будут планировать на три и более лет: Кабмин меняет концепцию управления госфинансами

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 8 февраля, одобрил обновленную концепцию управления государственными финансами, предусматривающую введение среднесрочного бюджетного планирования сроком на три и более лет.

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Документ представил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Он подчеркнул, что документ является системным и стратегически важным, поскольку вводит практику принятия среднесрочных бюджетных деклараций, меняет политику управления госдолгом в сторону его уменьшения в среднесрочной перспективе до 60% ВВП.

«Важно, чтобы этот документ стал реальным. Мы уже подготовили план действий, который в течение недели разошлем по всем органам власти», - сказал Данилюк, добавив, что Минфин уже ожидает от органов власти прогнозных данных и планов по 2017 году и на среднесрочную перспективу.

Комментируя необходимость принятия документа, премьер-министр Владимир Гройсман отметил: "Это важная стратегия. Тут есть конкретные шаги, которые позволят эффективно использовать миллиарды госбюджета".