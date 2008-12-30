Около 15 немецких банков просят помощи правительства

Около 15 банков обратились к правительству Германии за финансовой помощью, сообщает Handelsblatt, цитируя слова Отто Бернхардта, финансового эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге, сообщает k2kapital.

"Если удовлетворить их просьбу, то половина из зарезервированных на подобные цели 80 млрд. евро (115 млрд. долл.) будет истрачена", - заявил Бернхардт в интервью изданию.

Ранее в Германии был принят законопроект о создании Специального фонда по стабилизации финансового рынка (SoFFin). Объем фонда, создание которого в целях помощи финансовым институтам, было инициировано правительством, составляет 480 млрд. евро и включает в себя 400 млрд. евро для выдачи гарантий по долгам и 80 млрд. евро для предоставления капитала банкам.

До сих пор Commerzbank публично объявил о желании получить помощь в виде капитальных вложений, которая и была ему предоставлена в размере 8,2 млрд. евро