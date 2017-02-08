НБУ запасается валютой: купил у банков почти $27миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 8 февраля, купил у банков 26,5 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,9361 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 35,4 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 26,87/26,92 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 26,9079 грн/долл. Участники рынка заключили 248 сделок на 114,74 млн долл.