Доллар в ближайший месяц будет дороже 7,5 грн.

В ближайший месяц доллар будет стоить дороже 7,5 грн. Об этом в комментарии для УНИАН заявил управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

"Существенный объем средств, которые правительство в 2009 г. намеревается направить на рекапитализацию банков (44 млрд. грн.) и реальный бюджетный дефицит, который выйдет за рамки 31 млрд. грн., значительно повышают давление на гривню, которое может ослабнуть в будущем, если бюджет будет пересмотрен», - говорится в комментарии. А сохраняющийся спрос на валюту усиливает нестабильность гривни. Таким образом, эксперт не ожидает падения доллара ниже 7,5 грн./долл. в ближайший месяц.

Также О. НЕПЛЯХ назвал дополнительный дестабилизирующий элемент на валютном рынке – на сегодня это фактор «Нафтогаза». «Рынок не имеет точной информации ни об объеме задолженности «Газпрому», ни о сроках ее погашения, ни об источниках ресурсов для платежа. Неразрешенность проблемы с погашением долга порождает опасения по поводу цены газа для Украины. В понедельник глава правления «Газпрома» заявил, что рыночная цена на газ для Украины может составить 418 долл. за тыс. кубометров, что в 2,3 раза выше текущей. Такой уровень цен при текущей цене на нефть является завышенным и малореальным, однако, учитывая фактор долга «Нафтогаза», Украина имеет слабые позиции в переговорном процессе», - говорит эксперт.

По его мнению, повышение цены на газ до уровня 400 долл. за тыс. кубометров положило бы конец надеждам удержать гривню на приемлемом уровне, так как повысило бы дефицит текущего счета на 11 млрд. долл. в 2009 г. при нынешних уровнях потребления газа.