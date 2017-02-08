Судьям Конституционного суда хотят поднять зарплату до 400 тысяч гривень - нардеп

Об этом говорится в сообщении Пинзеника в Facebook.

«Очередной шаг к усилению социального неравенства собираются сделать на этой неделе в парламенте. Речь идет о проекте закона «О Конституционном суде Украины», - написал Пинзеник, замечая, что он привлекает внимание не к судебным аспектам, а именно «к социальным вопросам закона».

По словам Пинзеника, «проект закона «О Конституционном суде Украины» предусматривает новый невиданный доселе в Украине стандарт оплаты труда: 384 тыс. грн в месяц для судьи и 420 тыс. для председателя Конституционного Суда, плюс 20 тыс. грн (в расчете на месяц) выплат к отпуску. Составляющие такой зарплаты судьи: должностной оклад – 240 тыс. грн (75 минимальных зарплат); надбавка за стаж работы (максимум 40%) 96 тыс. грн; надбавка за ученую степень (максимум 20%) 48 тыс. грн; всего 348 тыс. грн. У председателя КС есть еще надбавка в размере 15%, а потому его зарплата достигает 420 тыс. грн».

Также он заявил, что в проекте закона «не забыли и о пенсии, которую «скромно» назвали пожизненным денежным содержанием. Она составляет 80% зарплаты или каких-то 307 тыс. грн в месяц, а у председателя – 336 тыс. грн».

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«Такой размер равнозначен пенсии 300 пенсионеров (в минимальном размере). А надбавка для судьи КС за ученую степень доктора наук (48 тыс. грн в месяц) в 6 раз превышает зарплату профессора», - подчеркнул Пинзеник.

Как добавил Пинзеник, «зарплатами и пенсиями не ограничились. Добавили еще компенсацию расходов за аренду жилья, за использование личного транспорта для служебных нужд».

«Я не поднимал бы вопрос, если бы речь шла о зарплате в частном секторе, который делает выплаты с заработанных доходов. Но в данном случае речь идет о выплатах, которые делаются из бюджета, из уплачиваемых нами налогов», - подчеркнул Пинзеник и добавил, что «не может зарплата ни одного государственного чиновника в 85 раз превышать среднюю зарплату в стране (за 2016 г. среднемесячная зарплата составляет 5,2 тыс. грн в месяц). И не может оплата труда быть оторванной от состояния экономики, объем которой в прошлом году составил всего 55 тыс. грн на человека в год (4,6 тыс. грн на человека в месяц)».