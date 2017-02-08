В НБУ подсчитали убыток украинских банков: за год потеряли более 160 миллиардов

Суммарный убыток банковской системы Украины по итогам 2016 года, с учетом работающих и неплатежеспособных банков, составил 160,143 млрд грн.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на данные предварительной отчетности банков, до ее подтверждения ежегодным аудитом.

Согласно приведенным данным, в Украине на 1 января 2017 года суммарный убыток работающих банков составил 158,482 млрд грн, неплатежеспособных финучреждений – 1,661 млрд грн.

По информации НБУ, 31 из 93 работающих банков по итогам года сработали с убытком на общую сумму 169,299 млрд грн, в то время как 63 банка получили прибыль на общую сумму 10,817 млрд грн.

Наибольший убыток из работающих банков приходится на «ПриватБанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Проминвестбанк», «Альфа-Банк», «Сбербанк», «БМ Банк», «Укрэксимбанк», «УкрСибббанк», «Правэкс-Банк».

Наибольшую прибыль по итогам года получили «Райффайзен Банк Аваль», «Ситибанк», «ОТП Банк», «Креди Агриколь Банк», «Инг Банк Украина», «Ощадбанк», «ПУМБ», «Прокредит Банк», «Укргазбанк», «Кредобанк».

Ранее в Нацбанке сообщали, что банковская система в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 млрд грн.