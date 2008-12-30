НАСК «Оранта» вышла из состава Лиги страховых организаций

Наблюдательный совет НАСК «Оранта» в пятницу, 26 декабря, принял решение о выходе компании из состава страховщиков-членов Лиги страховых организаций (неприбыльное объединение участников рынка страховых услуг, созданное в 1992 году) «в связи с тем, что «Оранта» стала соучредителем Украинской федерации страхования», сообщает компания.

Напомним, 23 декабря 2008 года была осуществлена государственная регистрация Украинской федерации страхования (УФС), в тот же день Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на ее создание. Основателями Федерации стали 10 страховщиков, а именно: НАСК «Оранта», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ЗАО АСК «ИНГО Украина», СГ «ТАС», ОАО СК «Универсальная», ЗАО СК «АХА Страхование», ЗАО СК «Дженерали Гарант страхование жизни», ЗАО «Европейское туристическое страхование», ЗАО СК «Оранта-Жизнь» и ЗАО «Просто-страхование. Жизнь и пенсия».

НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года носила название «Укргосстрах». Компания имеет около 800 структурных подразделений. Агентская сеть «Оранты» насчитывает более 7 тыс. страховых агентов.

На сегодня основными акционерами НАСК «Оранта» являются Colorino Trading Ltd (Кипр) – 20,22%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,99%, компания «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) – 14,44% и «БТА Банк» (Казахстан) – 25%+1 акция. Также 11,35% акций владеет около 20 иностранных и внутренних инвесторов.