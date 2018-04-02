Госбюджет-2009: политическая алхимия

Заложенные в фундамент госбюджета макроэкономические показатели является продуктом, в большей мере, политической алхимии, чем отображением экономических реалий. В ни одном из профессиональных макроэкономических прогнозов по Украине не фигурировала цифра экономического роста в 0,4 процента ВВП, ориентиры начинались из пятипроцентного и более глубокого падения. В результате уже сегодня в бюджете образовалась дыра, как минимум, в 20 млрд гривен, которую не закроешь ни возвращениям “картотеки” - административное средство середины 90-х против злостных неплательщиков налогов в бюджет, все поступления на их банковские счета принудительно и первоочередно направлялись на погашение налоговых долгов, ни возбуждением уголовных дел против неплательщиков, ни увольнениями руководителей органов взыскания.

Расчеты и заимствования

Если правая нога бюджета опирается на взятые с потолка макроэкономические расчеты, то левая конечность напрасно ищет опоры в заимствованиях. Интуиция авторов бюджета не изменила им лишь в одном – «живых» доходов в следующем году будет едва хватать на защищенные статьи, поэтому пробоину нужно залепить ненадежным пластирем заимствований. В следующем году лишь на внутреннем рынке государство намеревается взять в долг 70 млрд грн. И это при том, что на первое декабря правительство уговорило банки приобрести казначейские ценные бумаги только на 10 млрд. грн. Суверенный долг Украины в результате должен удвоиться, и вряд ли это будет утешительным сигналом для тех немногочисленных инвесторов, которые где-то оперируют в мире остатками свободных средств. Поскольку доступ к внешнему финансированию Украине, скорее всего, будет прекращен (разве что в лучшем случае, за исключением институционных инвесторов вроде МВФ и Всемирного банка), то финансирование таких значительных обязательств исключительно за счет внутренних ссуд будет означать лишь одно – эмиссию НБУ, открытую или скрытую.

Независимость Нацбанка

Что касается НБУ, то правительство в бюджете успело подложить монетарному регулятору немалую хрюшку. Хотя вердиктом Конституционного суда и запрещено вносить изменения в другие законы через бюджет, правительство таки не удержалось от искушения один из законов пересмотреть. Конечно – закон о НБУ. Статья 36 соответствующего закона отныне, в пределах 2009-го года, выписана таким образом, что определять порядок рефинансирования комбанков и устанавливать соответствующую ставку НБУ может только по согласованию с Кабмином. Независимость НБУ, со ссылкой на кризис, ополовинили одним ударом сплеча - последней по счету, 86 статьей Госбюджета. Лишенный права законодательной инициативы НБУ будет раскидывать мозгами, как ему обжаловать статью в Конституционном суде. Президент, после обвинений премьера, вряд ли будет инициировать такое представление, да и среди депутатов тяжело будет найти желающих поставить свои подписи под таким обращением.

Новинки госбюджета

Стабилизационный фонд – новинка бюджета-2009, которая за месяц своего существования изменилась до неузнаваемости. Задумчивый как сейф, в котором под заботливым глазом мудрого хозяина будет сохраняться неприкосновенный запас ресурсов на случай спасения экономики, СФ на глазах превратился в сливной резервуар, куда складируется доббистские предложения, которые, скорее всего, не будут профинансированы. Ведь в этом фонде нет ни одной «живой» гривни, лишь векселя под будущие заимствования. К тому же перечень проектов, которые якобы будут финансироваться в следующем году из СФ, служит лакмусовой бумажкой, демонстрирующей, благодаря чему и кому правительство получило те четыре голоса, которых ему не хватало для успешного голосования за бюджет. Как “Филипп из конопли” в пятницу, 26 декабря, во время голосования в этом фонде появился городок Буча под Киевом, который получил дотацию в 20 млн. гривен. Почему не Боярка, не Вишневое и не Червоноград? Дачи каких нардепов расположены в бучанских лесных массивах? “Всплыла” Керчь с 10 млн. гривен на сооружение троллейбусной линии, однако осталась на обочине Белая Церковь с потребностью в такой же троллейбусной линии. Появились в СФ дополнительные дотации Житомирской и Луганской областям – по 12 млн. гривен каждой.

Поиздевались и над Президентом – финансирование его детища, «Мыстецького Арсенала», было изъято из общего фонда бюджета и перенесено в объеме 200 млн. грн. в тот же СФ. В общем фонде (а там остались 4 млн. грн.) шансы на финансирование еще были, однако в СФ они маловероятны.

И в конце концов, СФ определил, какой из олимпийских видов спорта является ключевым для Украины – это стрельба из лука, на которую согласно кулуарным договоренностям было выделено 20 млн. грн. на сооружение специализированной спортивной базы. Голос нардепа-«лучника», видимо, и оказался решающим в стрельбе по бюджету - 226.

Станислав Голубченко (для УНИАН)