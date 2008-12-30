Задолженность по зарплатам в России выросла на 93%

Просроченная задолженность по заработной плате в России составила на 1 декабря 2008 года 7 764,7 млн. руб., что на 93% превышает значение на 1 ноября (4 023,9 млн. руб.) и в 3,0 раза величину задолженности на 1 августа (2 589,8 млн. руб.).

Об этом сообщила сегодня Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

По данным Росстата, численность работников, по которым имеется просроченная задолженность по зарплате, составила на 1 декабря этого года 567 301 человек, что в 2,2 раза больше, чем на 1 ноября (259 482), и в 3,3 раза больше, чем на 1 августа (171 293).