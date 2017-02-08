Нацбанк приступает к стресс-тестированию следующих 33 банков

Национальный банк Украины приступает к стресс-тестированию следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы, ожидая результатов диагностики к сентябрю.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе круглого стола в Киеве.

Она напомнила, что Нацбанк уже провел диагностику 60 крупнейших банков, на которые приходится 98% активов банковской системы.

"Со следующей недели мы начнем диагностику следующих 33 банков, по размеру небольших, на которые приходится 2% активов. Я надеюсь, что результаты будут не хуже, хотя в этой группе есть банки, которые почти не работают, и, по моим ожиданиям, они этот диагностический экзамен не сдадут", - сказала Рожкова.

По ее словам, общая картина состояния этой группы банков регулятору более-менее ясна, и результаты диагностики могут быть к сентябрю, как это предусмотрено графиком, или даже раньше. "К сентябрю мы уже будем иметь диагноз и приговор", - добавила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, крупнейшие банковские учреждения по результатам диагностического обследования топ-20 банков, проведенного Национальным банком Украины в 2015 году, к 1 сентября 2016 года приняли меры по выполнению программы докапитализации совокупным объемом 108 миллиардов гривень.

В рамках согласованного с Международным валютным фондом плана докапитализации украинские банки должны достичь адекватности капитала в 10% в течение следующих 4 лет.