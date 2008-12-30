Межбанк: доллар подорожал

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6200/7,7800, к 11:00 цены выросли до 7,8200/7,9500, а к 12:00 достигли уровня 8,0000/8,1200. К закрытию ценовые уровни упали до 7,9500/8,0500.

Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Согласно сообщению, в 15:45 НБУ вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,6500/7,7000.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2520/0,2620, к 11:00 цены поднялись до 0,2600/0,2700, а к 12:00 составили 0,2650/0,2730. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2950 (+0,1750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3920/1,4220. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7270/10,9825, к 11:00 цены ушли вверх – 11,0385/11,2525, а к 12:00 достигли значений 11,3340/11,5340. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по паре евро-гривня откатились до 11,2055/11,3770.