НБУ с 9 февраля повышает лимит покупки банками валюты на межбанке в 5 раз

Национальный банк Украины смягчил требования к банкам на межбанковском валютном рынке, повысив предельный объем покупки иностранных валют и банковских металлов за гривни в 5 раз - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,1%, установленных ранее.

Читайте такжеБыстрая валютная либерализация может вызвать новую волну девальвации - НБУ

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №7, вступающее в силу 9 февраля.

По оценкам НБУ, эти нововведения расширят возможности банков по управлению валютной позицией, а также будут способствовать более активной торговле на рынке и самостоятельному поиску равновесного курса.

"Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", - отмечается в сообщении.

Согласно концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планировал на первом этапе валютной либерализации смягчить ограничения по экспортно-импортным операциям и прямым иностранным инвестициям.

В том числе регулятор анонсировал постепенную отмену обязательной продажи валютной выручки, ограничения сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и ограничения максимальной суммы предоплаты по импортному контракту, а также планировал упростить лицензирование инвестиций в поддержку украинского экспорта и отменить репатриацию выручки от прекращения участия в капитале.

Для физических лиц регулятор анонсировал отмену ограничения на покупку наличной валюты, установленное в настоящее время в размере эквивалента 12 тысяч гривень в день, а также на снятие наличной валюты со счета, действующее на уровне эквивалента 250 тысяч гривень в день.

Пересмотреть административные ограничения для банков, включая предельный объем покупки валюты по собственным операциям и хеджирование валютных заимствований, а также для юридических лиц, в том числе относительно досрочного погашения кредитов нерезидентам и вывода средств от продажи ценных бумаг, регулятор в рамках концепции планировал только на следующем этапе.

На последнем этапе, согласно концепции, Нацбанк анонсировал отмену лицензирования инвестиций в ценные бумаги и недвижимость за рубежом для физических лиц, юридических лиц и банков.