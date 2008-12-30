Нацбанк Словакии подготовился к введению евро

Словакия прощается с кроной и завершает приготовления к введению евро с 1 января 2009 года. С 1 января Словакия станет 16-м государством Евросоюза, входящим в еврозону. Словакия вводит евро первой среди бывших "стран народной демократии".

Согласно последним опросам общественного мнения, 58% жителей Словакии относятся к этому положительно. С 1 по 16 января 2009 года для удобства граждан евро и словацкая крона будут иметь в стране параллельное хождение. На крыше Национального банка в столичной Братиславе - одного из самых высоких зданий в городе - вывешен огромный транспарант с символом евро. При хорошей погоде его видно даже из-за австрийской границы. Обменный курс установлен на уровне 30,126 словацких крон за 1 евро. В рамках предстоящего обмена валюты Нацбанк Словакии подготовил 7 миллиардов евро в банкнотах и 167 миллионов евро в монетах.

По информации пресс-службы Словацкого национального банка, в связи с введением евро все коммерческие банки страны принимают вклады от граждан наличными словацкими кронами без каких-либо ограничений и дополнительных оплат. "С 20 января 2009 года банки могут ограничить бесплатный обмен наличными до максимально 100 банкнот", - сообщила журналистам пресс-секретарь нацбанка Словакии Яна Ковачова. Коммерческие банки имеют право попросить заранее письменно сообщить о предстоящем обмене тех граждан, которые намерены наличными обменять словацкие кроны на евро на сумму, превышающую 15 тысяч евро.

Ранее лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита в Брюсселе формально одобрили вхождение Словакии в зону евро с 1 января 2009 года. В настоящее время на единую европейскую валюту перешли 15 государств ЕС - Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Словения, Нидерланды, Португалия, Испании, Кипр и Мальта.