Нафтогаз не согласился погасить долги за счет предоплаты Газпрома

НАК "Нафтогаз Украины" опровергает информацию о согласии компании получить от ОАО "Газпром" предоплату за транзит газа в Европу для погашения из этих средств задолженности перед российской компанией по поставкам газа в 2008 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Мы опровергаем эту информацию», – сказал он.

Напомним, во вторник в СМИ появилась информация о том, что правительство Украины якобы согласилось на предложение "Газпрома" выплатить Украине аванс за транзит с тем, чтобы эти средства пошли на оплату долга.

Российская сторона оценивает долг "Нафтогаза Украины" ориентировочно в 2 млрд. долл. и требует его погашения до конца года, в противном случае угрожает остановить поставки газа с 1 января 2009 года и повысить цену на него до 418 долл. за тыс. куб. м с нынешних 179,5 долл. за тыс. куб. м.

В настоящее время переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" продолжаются в Москве и, по данным обеих сторон, все еще существует возможность их результативного завершения до конца текущего года.