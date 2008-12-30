Тимошенко ответила ”Газпрому” его же методами

Создана Группа осуществления оперативного реагирования и связи с Европейской комиссией по вопросам транзита российского газа через территорию Украины в страны ЕС.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время телефонных бесед с Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и комиссаром ЕС по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в состав группы вошли представители Минтопливэнерго, МИД, МЧС и НАК „Нафтогаз Украины”.

Ю.ТИМОШЕНКО также проинформировала своих собеседников о ходе украинско-российских переговоров.

Во время бесед подчеркивалась необходимость найти компромиссное и справедливое решение путем переговоров. Укрепление энергетической безопасности Европы и, в частности, безопасности поставок газа, должно опираться на международные обязательства и соблюдение прозрачных правил формирования цены и транзита, подчеркивается в сообщении.

Напомним, что сегодня глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» сформировал оперативный штаб по подготовке к прекращению подачи газа в Украину.