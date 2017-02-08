Гривня закрыла межбанк на отметке 26,92 за доллар

В среду, 8 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,92 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНБУ с 9 февраля повышает лимит покупки банками валюты на межбанке в 5 раз

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7293/28,7694 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4532/0,4543 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9125 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 536 сделок на сумму 297,72 миллиона долларов.