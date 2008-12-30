Европейские рынки акций сегодня выросли

Европейские фондовые рынки выросли по итогам торгов вторника вслед за телекоммуникационным, энергетическим и фармацевтическим секторами, однако 2008 год станет для них одним из наихудших за всю историю, сообщает Reuters.

Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst поднялся на 1,49% до 822,43 пункта, но его потери с начала года составили около 46%.

Немецкий DAX прибавил 2,24%, однако к концу нынешнего года он потерял 40% - за свою 20-летнюю историю только однажды он закрывался с большими потерями. Торги возобновятся в пятницу 2 января.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,7%, французский CAC - на 2,76%.