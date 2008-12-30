Украина полностью рассчиталась за газ

Украина полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Согласно сообщению, проведены платежи не только за ноябрь, но и авансовый платеж за декабрь 2008 года. «Таким образом, устранены все преграды для заключения взаимовыгодных, конструктивных договоренностей с российскими партнерами относительно поставок импортного природного газа украинским потребителям в 2009 году», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Президент Украины выразил уверенность в скорейшем завершении переговоров и еще раз заверил, что Украина есть и будет надежным транзитером российского газа к европейским потребителям.

Переговоры относительно поставок импортного природного газа в Украину в 2009 году продолжаются.

Пресс-служба констатирует, что ситуацию с погашением задолженности за импортированный газ удалось решить благодаря усилиям и скоординированным действиям Президента Украины, правительства, НАК «Нафтогаз Украины» и Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, российская сторона оценивала долг "Нафтогаза Украины" ориентировочно в 2 млрд. долл. и требовала его погашения до конца года, в противном случае угрожала прекратить поставки газа с 1 января 2009 года и повысить цену на него до 418 долл. за тыс. куб. м с нынешних 179,5 долл. за тыс. куб. м.