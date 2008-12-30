МВФ поможет Украине?

Высшее руководство Украины рассчитывает на сотрудничество с МВФ по стабилизации ситуации в стране.

Об этом идет речь в письме Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО директору-распорядителю Международного валютного фонда Доминику СТРОСС-КАНУ, текст которого обнародовало официальное интернет-представительство главы государства.

В письме первые лица Украины засвидетельствовали свое почтение и поздравили Д.СТРОСС-КАНА с наступающим Новым годом.

В то же время в письме сообщается, что ситуация в Украине остается сложной и что Президент Украины, правительство и Национальный банк прилагают все усилия для ее стабилизации.

«Вместе с тем, Верховной Радой Украины принят 26 декабря 2008 г. Закон о Государственном бюджете Украины на 2009 год, в котором не в полной мере удалось воспроизвести отдельные показатели экономической программы, поддержанной МВФ”, - отмечают Президент и премьер-министр Украины.

Со своей стороны руководители государства заверяют: “Мы настроены на решительные меры по обеспечению выполнения программы, включая и коррекцию показателей бюджета, в том числе тех, что касаются пенсионной реформы и политики доходов населения”.

«Рассчитываем на совместную плодотворную работу по наработке в период пребывания в Украине миссии Международного валютного фонда в январе 2009 г. согласованных мероприятий по стабилизации ситуации», - говорится в письме к директору-распорядителю МВФ.