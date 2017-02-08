НБУ поддерживает упрощение процедур самоликвидации и слияния банков

Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе круглого стола в Киеве.

"Этот законопроект нужен, потому что мы общаемся с собственниками банков и менеджментом. Есть определенные банки, которые готовы сегодня пойти в самоликвидацию, оставив лицензию небанковского финучреждения, чтобы не выполнять требования по капиталу, а предоставлять те услуги, для которых не нужна банковская лицензия", - пояснила она.

Рожкова отметила, что на рынке сложилась тенденция, когда небанковские финансовые компании, получившие лицензии на несколько видов операций – переводы, обмен валют – стали серьезными конкурентами небольшим банкам. "Возможно, банки будут возвращаться к вопросу объединения, чтобы выжить в конкурентной среде, и у нас уже есть определенные заявки на объединение", - добавила она.

В свою очередь, представитель департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Бевз в ходе круглого стола напомнил, что первоначальный вариант законопроекта об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков был представлен еще в феврале прошлого года, и Нацбанк рассчитывает на поддержку парламентом обновленного проекта (6010), зарегистрированного в Раде в феврале этого года.

По его словам, в настоящее время на рынке остается 41 банк с уставным капиталом ниже 200 миллионов гривень, в то время как действующий график НБУ предполагает достижение этой отметки к 11 июля 2017 года, в связи с чем ряд банков заявили о желании объединится, к примеру, "Индустиалбанк" и "Экспресс-банк". "Есть банки, которые не имеют общих контролеров, но заявляют о своем желании и готовности искать контрагента и совместно осуществлять какую-то деятельность. Безусловно, это должно происходить при совместном видении будущего этих банков", - отметил Бевз.

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Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу проект Закона Украины об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков (6010). Проект оптимизирует процедуры слияния банков и регулирует вопросы прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

Национальный банк постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.

В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.