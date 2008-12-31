Цена на золото снизилась

Цена на золото 30 декабря снизилась на фоне крайне низких объемов торгов и разочаровывающих макроэкономических данных, сообщает MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подешевели на 5,30 долл. до 870 долл. за тройскую унцию. С начала этого года золото подорожало на 4%, передает k2kapital.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 0,17 долл. на отметке 10,98 долл. за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины подешевел на 8 долл. до 909,90 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 2,85 долл. на отметке 184,15 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 0,01 долл. на отметке 1,32 долл. за фунт.