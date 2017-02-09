Глава МВФ: Украина – прекрасный пример того, где от власти зависит успех или неудача программы сотрудничества
Лагард также выразила надежду, что миссия МВФ в Украине однажды будет по достоинству оценена как помощь стране стать на ноги.
Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала Украину примером того, где от власти зависит успех или неудача миссии МВФ.
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Об этом Лагард заявила во время дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council, передает «Голос Америки».
"Украина – прекрасный пример.... Где из-за того, что коррупция была на очень высоком уровне, мы предложили властям (и к счастью, они это поддержали)... что антикоррупционные нормы, антикоррупционные агентства изменят правила проведения государственных закупок, расследуют деятельность компаний, которые были гнездом противоправных действий, а также будет проведена правовая реформа. И все это было частью программы по экономическому оздоровлению. Власть согласилась, и мы лишь должны продолжать двигаться в этом направлении", - сказала она.
Лагард также выразила надежду, что миссия МВФ в Украине однажды будет по достоинству оценена как помощь стране стать на ноги.
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Как сообщал УНИАН, Украина находится в четырехлетней программе сотрудничества с МВФ, утвержденной в марте 2015 года. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. из 17,5 млрд долл. В данный момент Украина проходит третий пересмотр программы, результатом которого должно стать предоставление нашей стране четвертого кредитного транша в размере 1 млрд долл., а также формирование дальнейшей дорожной карты сотрудничества и перечня необходимых реформ на ближайший год.
По мнению правительства Украины, наша страна выполнила все условия, необходимые для получения следующего транша, а именно - своевременно приняла бюджет и провела «мягкую» национализацию крупнейшего банка - «Приватбанка».
По словам министра финансов Александра Данилюка, Украина и МВФ завершают обсуждение технических деталей продолжение программы сотрудничества и получения четвертого по счету кредитного транша объемом 1 млрд долл.
Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, особенно МВФ, а также правительств стран «Большой семерки» остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ в стране.