Кредитование компаний в США упало

Объем кредитования компаний в США упал в этом году на 55% до 764 млрд. долл., согласно данным Reuters Loan Pricing Corp.

Крупнейшим кредитором стал банк JPMorgan, выдавший кредитов на 198,5 млрд. долл., или 26% от общей суммы. За ним следуют Bank of America - 137,4 млрд. долл., или 18%, и Citigroup - 116 млрд. долл., или 15%, сообщает Рейтер.

Поскольку банки стремятся минимизировать риски в условиях финансового кризиса, основными видами кредитов стали промежуточные и краткосрочные кредиты. Крупнейший разовый кредит - на 14,5 млрд. долл. - был выдан оператору мобильной связи Verizon Wireless для приобретения конкурента Alltel Corp.