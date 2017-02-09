Компании-заемщики трех банков-банкротов задолжали по кредитам 20 миллиардов

Компании, связанные с прежними владельцами неплатежеспособных «Имэксбанка», «Брокбизнесбанка» и «Пивденкомбанка», задолжали этим банкам по кредитам в общей сложности 20 млрд грн, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно материалам фонда, в том числе долг по 43 кредитам юридических лиц, связанных с прежними владельцами «Имэксбанка», составил 8,62 млрд грн, долг по 12 кредитам связанных с предыдущим собственником «Брокбизнесбанка» - 7,41 млрд грн, долг по 22 кредитам юридических лиц с признаками выведения средств инсайдерам «Пивденкомбанка» - 3,77 млрд грн.

Как отметила в ходе пресс-конференции директор департамента консолидированных продаж и управления активами ФГВ Юлия Берещенко, почти половина кредитов в ликвидируемых банках – это кредиты 600 крупных бизнес-групп, преимущественно связанных с бывшими собственниками банков, при этом долги без надлежащего обеспечения и практически не обслуживаются.

Читайте такжеФонд гарантирования оценил свои претензии к владельцам банков-банкротов в 180 миллиардов

«Крупные заемщики выводят свои активы из-за слабости правового поля Украины и позиций судов, которые в большинстве случаев стоят на стороне заемщиков. Оспариваются кредитные договора и договора залогов. Доходит до абсурда: некоторые заемщики, которые много лет обслуживали кредит, доказывают в суде, что они этот кредит не брали», - сказала она.

Берещенко подчеркнула, что подобная судебная практика практически сводит на нет усилия Фонда гарантирования по продаже активов ликвидируемых банков. «В прошлом году мы продали активов на 3,2 млрд грн, из которых 900 млн грн мы недополучили из-за решений судов. Только в январе этого года, по предварительным данным, мы совершили продажу на 450 млн грн, из которых 140 млн грн опять же получить помешали суды», - добавила она.

Ранее в Фонде гарантирования сообщали, что независимые оценщики оценили стоимость активов 70 ликвидируемых банков, в которых сформирована ликвидационная масса, в 94 млрд грн, что в 4 раза ниже балансовой стоимости этих активов на уровне 418 млрд грн, учитывая прежде всего качество и актуальную рыночную стоимость активов.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.