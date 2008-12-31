Понижены кредитные рейтинги ряда украинских банков

Сегодня рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении кредитных рейтингов и ухудшении прогнозов по рейтингам ряда украинских банков (и их долговых инструментов).

Об этом УНИАН сообщили в агентстве.

Понижены кредитные рейтинги и изменены их прогнозы со «стабильного» на «негативный» следующих банков: АКБ «Киев» с уровня uaBBB+ до уровня uaBBB; АО «Украинский инновационный банк» и выпуска облигаций банка объемом 100 млн. грн. (сер. А) с уровня uaBBB+ до уровня uaBBB; ООО «Укрпромбанк» с уровня uaA до уровня uaBBB; АКБ «Аркада» и выпусков облигаций банка объемом 420 млн. грн. (серия P, R, U, V) с уровня uaA до уровня uaBBB.

Изменены прогнозы со «стабильного» на «негативный» кредитных рейтингов: ОАО «Селянский коммерческий банк «Днистер» и выпуска облигаций банка объемом 40 млн. грн. (серия G) (кредитные рейтинги уровня uaBBB); ЗАО Акционерный банк «Киевская Русь» и выпуска облигаций банка объемом 30 млн. грн. (серия B) (уровня uaBBB); КБ ООО «Мисто Банк» (уровня uaBBB); ООО КБ «Даниель» (уровня uaBBB-); АБ «Банк регионального развития» (уровня uaBBB-); ОАО «Коммерческий банк «Причерноморье» и выпуска облигаций банка объемом 10 млн. грн. (серии B и C) (кредитные рейтинги уровня uaBBB-); ОАО «АБ «Бизнес Стандарт» и рейтинга выпуска облигаций объемом 80 млн. грн. (серия A) (кредитные рейтинги уровня uaBBB-); ООО Коммерческий банк «Столица» и выпуска облигаций банка объемом 50 млн. грн. (серия A) (кредитные рейтинги уровня uaBBB-); ЗАО «Терра Банк» и выпуска облигаций банка объемом 20 млн. грн. (серия A) (кредитные рейтинги уровня uaBBB-); АКБ «Трансбанк» (уровня uaBBB-); АБ «Клиринговый Дом» (уровня uaBBB); ООО «Универсальный коммерческий банк «Камбио» (уровня uaBBB-); ОАО АБ «Пивденный» (уровня uaA+).

Изменен прогноз с «позитивного» на «стабильный» кредитного рейтинга ОАО «КБ «Национальный стандарт» (кредитный рейтинг уровня uaBB).

Понижение кредитных рейтингов и ухудшение их прогнозов обусловлено снижением деловой активности в большинстве секторов отечественной экономики и сокращением уровня доходов граждан, что влияет на платежеспособность клиентов банков; снижением доверия вкладчиков к банковской системе на фоне ухудшения ситуации с доступом к внешним рынкам заимствований в условиях девальвации гривни; нестабильной политикой регулятора.