МВФ не планирует рассматривать украинский вопрос в ближайшую неделю

Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда не планирует в ближайшую неделю рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша в размере 1 млрд долл. по программе расширенного финансирования EFF.

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Расписание заседаний Совета, опубликованное на сайте Фонда, сформировано вплоть до 17 февраля. В перечне тем для обсуждения - консультации с правительством Мальты и постпрограммный мониторинг экономики Португалии. Анонсированный украинскими властями еще в январе третий пересмотр программы реформ, предполагающий выделение очередного кредитного транша, в расписании заседаний Совета не значится.

Как сообщал УНИАН, Украина находится в четырехлетней программе сотрудничества с МВФ, утвержденной в марте 2015 года. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. из 17,5 млрд долл. В данный момент Украина проходит третий пересмотр программы, результатом которого должно стать предоставление нашей стране четвертого кредитного транша в размере 1 млрд долл., а также формирование дальнейшей дорожной карты сотрудничества и перечня необходимых реформ на ближайший год.

Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, особенно МВФ, а также правительств стран «Большой семерки» остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ в стране.