Экономика Испании вступила в фазу рецессии

Испанская экономика впервые за 15 лет вступила в фазу спада. По предварительным оценкам Банка Испании, сокращение ВВП на 0,2%, отмеченное в третьем квартале этого года, продолжилось и в четвертом. В таких случаях специалисты говорят о рецессии, сообщают Euronews, передает k2kapital.

В последние несколько лет Испания была самой динамичной экономикой зоны евро. Уходящий год, несмотря на спад в последних двух кварталах, закончивается увеличением ВВП. Правда, темпы роста упали с почти 3,8% до 1,4%. Наступающий год будет много хуже – сокращение ВВП по разным прогнозам может составить от 0,7% до 1,5%.

В течение долгого времени жилищный бум был основой экономического роста страны. Именно поэтому глобальный ипотечный кризис так больно ударил по Испании. Бывшие строители пополняют армию безработных: еще 171 тысяча человек оказались на улице в ноябре, 40 тысяч из них – рабочие строительного сектора.

Всего за этот год были уволены 1 млн. испанцев, число безработных достигло 3 млн. Безработица в стране – самая высокая в Евросоюзе, 11%. Правительство не исключает, что к концу 2010-го эта цифра достигнет астрономического уровня в 20%.