Наличный доллар подорожал в 2008 году на 66%

За истекший год американская валюта подорожала к гривне на наличном рынке на 65,7% с учетом того, что 31 декабря 2007 года средний курс продажи доллара в обменных пунктах равнялся 5,08 грн./долл. Средний курс продажи евро 31 декабря 2007 года составлял 7,51 грн./долл, подорожание за год – на 59,4%.

Сегодня продолжился рост доллара на наличном валютном рынке. По данным портала «Finance.ua» (http://tables.finance.ua/ru/currency/cash), по состоянию на 10.00 по киевскому времени в обменных пунктах средний курс покупки по Украине составлял 7,73 грн./долл., продажи – 8,42 грн./долл.

Евро покупался в среднем по 10,68 грн., продавался по 11,97 грн.

До конца сегодняшнего дня восходящий тренд, возможно, сохранится, и тогда соответствующие показатели еще несколько возрастут.

Напомним, официальный курс НБУ на 31 декабря 2007 года был зафиксирован на уровне 505 грн. за 100 долл. США и 741,9460 грн. за 100 евро, на 31 декабря 2008 года – 770 грн. за 100 долл. США и 1085,5460 грн. за 100 евро. Таким образом, рост официального курса за год по доллару составил 52,5%, рост по евро –46,3%.