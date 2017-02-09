Два финучреждения заинтересовались выведением с рынка "Платинум Банка"

«Таскомбанк» и «Первый украинский международный банк» рассматривают возможность участия в выведении с рынка неплатежеспособного «Платинум Банка», сообщил сегодня журналистам директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин.

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«Заявились два банка – «Таскомбанк» и «ПУМБ» - по вопросу приема активов и пассивов. Они сейчас в комнате данных, смотрят активы и формируют свои предложения», - сказал Ворушилин, рассказывая о перспективах выведения с рынка неплатежеспособного «Платинум Банка».

Он отметил, что сделка может состояться, если эти предложения будут больше, чем полученная фондом оценка независимых оценщиков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января.

«Платинум банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работал на рынке Украины с 2005 года.

Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

НБУ признал владельцами существенного участия «Платинум Банка» Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.