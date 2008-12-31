Экономика Молдовы выросла

«ВВП Молдовы наконец-то достиг уровня 1991 года и сейчас начнется этап роста и развития», - заявил Президент страны Владимир ВОРОНИН в Кишиневе 30 декабря в ходе итогового заседания Кабинета министров РМ, сообщает агентство НОВОСТИ-МОЛДОВА .

«Правительство справляется со своими обязанностями и необходимо сохранить положительную динамику, которую показывает Молдова в последнее время», - сказал глава государства, комментируя итоги деятельности Кабмина в уходящем году и планы на 2009 год.