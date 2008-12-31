Молдавия намерена сократить импорт товаров из Украины для "минимизации импорта в страну инфляции вместе с товарами", заявил Президент Молдавии Владимир ВОРОНИН, выступая на последнем в уходящем году заседании правительства.

Как сообщили РБК в молдавском правительстве, глава государства отметил, что Украина является крупнейшим поставщиком товаров в Молдавию. Вместе с тем, в этой стране отмечена большая инфляция. Президент Молдавии поручил правительству проанализировать структуру импорта продукции из Украины с тем, чтобы определить, какие товары могут быть заменены отечественной продукцией, а какие - продукцией из других стран с меньшим уровнем инфляции.

В Молдавии инфляция в январе-ноябре 2008г. составила 7,5%, а по итогам 2008г. власти страны ожидают инфляцию на уровне 8%.

Напомним, на этом же заседании Кабмина В.ВОРОНИН заявил, что экономика Молдовы наконец достигла уровня 1991 года. «ВВП Молдовы наконец-то достиг уровня 1991 года и сейчас начнется этап роста и развития», - сказал он.

По данным Госкомстата, рост реального ВВП Украины в январе-ноябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 3,6%, в ноябре против ноября 2007 года зафиксирован спад на 14,4%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-ноябрь составил 875,376 млрд. грн., за ноябрь - 75,380 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре составлял 132%. Индексы потребительских цен в ноябре 2008 года составили 101,5%, а с начала года – 119,8%.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 6% до 2,3%, прогноз инфляции – с 21,5% до 22,8%.

МВФ прогнозирует падение украинской экономики в 2009 году на 3% после ожидаемого роста на 6% в текущем году, инфляция в 2009 году снизится до 17% с 25,5%, ожидаемых в текущем году.