Россия в январе выплатит по внутреннему долгу 8,1 млрд руб

Минфин РФ в январе 2009 года осуществит платежи по внутреннему долгу России на сумму 8,113 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Выплаты по купонному доходу будут произведены в несколько траншей - 14 января, 21 января, 28 января и 30 января.

В 2008 году Минфин привлек на внутреннем рынке от размещения ценных бумаг 171,557 миллиарда рублей. При этом расходы на обслуживание внутреннего долга составили 83,372 миллиарда рублей.

Чистое поступление в федеральный бюджет по операциям с рублевыми государственными ценными бумагами в 2008 году достигло 88,205 миллиарда рублей