”Проминвестбанк” подтверждает перечисление на счет 1,1 млрд. грн.

В "Проминвестбанке" подтверждают поступление 1,1 млрд. гривен на счета банка для выкупа допэмиссии акций, сообщили в пресс-службе банка.

«От консорциума акционеров на счета банка уже поступило 1,1 млрд. гривен, из которых 75% - средства "Внешэкономбанка», - сказали в пресс-службе украинского банка.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник, средства "Внешэкономбанком" в долларах около недели назад были перечислены одному украинскому банку, который продал валюту и перевел во вторник гривню на корсчет "Проминвестбанка".

30 декабря на пресс-конференции в УНИАН член правления Slav AG Денис КИРЕЕВ назвал возможным, что дополнительная эмиссия акций «Проминвестбанка» (ПИБ) на 1,1 млрд. грн. будет выкуплена до конца дня (уставный капитал ПИБа составляет 200,175 млн. грн. – УНИАН).

Напомним, 16 декабря т.г. временный администратор “Проминвестбанка” Владимир КРОТЮК сообщил журналистам, что акционеры ПИБа, а именно Slav AG и российский «Внешэкономбанк», договорились о совместном участии в финансовом оздоровлении «Проминвестбанка».

В обнародованном 30 декабря на пресс-конференции пресс-релизе говорится, что суммарный объем средств для финансового оздоровления ПИБа, предоставленных «Внешэкономбанком» и Slav AG, будет на уровне 2 млрд. долл.

По словам Д.КИРЕЕВА, по завершении сделки «Внешэкономбанк» станет мажоритарным акционером «Проминвестбанка», а Slav AG останется в составе акционеров ПИБа.

По информации временного администратора, на середину декабря т.г. Slav AG владело 34% акций ПИБа, еще 34% акций компания имела в своем управлении. При этом собственниками 34% акций «Проминвестбанка» остается семья МАТВИЕНКО, которая была бенефициарным собственником контрольного пакета акций до введения в банке временной администрации.

Временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа в результате рейдерской атаки стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Антимонопольный комитет Украины 26 декабря предоставил разрешение российскому "Внешэкономбанку" на приобретение контрольного пакета в ЗАО "Проминвестбанк".