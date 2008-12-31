Экономика еврозоны потребует понижения процентной ставки

В прошлом месяце объем предоставления кредитов предприятиям и домохозяйствам в еврозоне незначительно вырос, в то же время, в Германии рост розничных цен оказался меньше ожиданий аналитиков, передает k2kapital.

Все это дает специалистам достаточную уверенность в том, что европейский Центробанк продолжит снижать процентную ставку, сообщает WSJ.

С октября этого года выдача кредитов частному сектору в еврозоне составила 1,4 млрд. долл., что означает почти нулевой рост, и является наихудшим показателем с 1991 года, когда началась регистрация этого экономического показателя.

Застой в секторе частного кредитования снизил ежегодный рост ссуд до 7,1%, в то время как в октябре эта цифра равнялась 7,8%. Рост денежной массы в еврозоне также замедлился, против ожиданий аналитиков.

Экономисты предсказывают, что эти факторы дают руководству ЕЦБ достаточные основания для очередного снижения ставки на следующем заседании, которое состоится 15 января.