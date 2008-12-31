Наличный доллар вырос на 30 копеек

Стоимость наличного доллара в Украине сегодня выросла на 30 копеек – в среднем до 7,80/8,30 грн., стоимость евро в среднем составляет 10,50/11,90 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/8,15 грн., евро – 10,30/11,50 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,80/8,50 грн., евро – 10,90/12,00 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,30/8,60 грн., евро – 10,30/12,05 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,80/8,30 грн., евро – 10,95/11,85 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,00/8,50 грн., евро – 10,00/12,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,85/8,35 грн., евро – 10,95/11,85 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США.