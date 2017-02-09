Bloomberg назвал главные риски 2017 года для финансового рынка

Главными рисками 2017 года для финансового рынка являются укрепление доллара, невыполнение президентом США Дональдом Трампом своих предвыборных обещаний в части экономических реформ, а также резкое повышение ставок ФРС, сообщает Bloomberg.

Первой из угроз издание назвало рост доходности казначейских облигаций на фоне улучшения макроэкономических показателей и роста инфляции в США может значительно навредить инвесторам в 2017 году, а также увеличить стоимость кредитования для компаний, полагает главный инвестиционный директор OFI Asset Management Жан-Мари Меркадал.

"Шансов подорожать у бондов мало, однако риски обесценения довольно велики", - сказал Меркадал.

На втором месте оказалось укрепление доллара, которое угрожает стабильности рынков. Рост курса американской валюты может навредить экспортерам США и привести к снижению темпов прибылей корпоративного сектора, считает главный инвестиционный директор и соруководитель подразделения по управлению активами Union Bancaire Privee Мишель Лок.

Сильный доллар также станет негативным фактором для экономик развивающихся рынков, в таком случае инвесторы могут вложить больше средств в американские активы, опасаясь ослабления валют развивающихся рынков. Укрепление доллара может негативно отразиться на ценах на сырьевые товары.

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"Опасность сейчас в том, что резкое увеличение доходности казначейских облигаций или скачок курса доллара США могут создать значительные помехи для рынков", - сказал Лок.

Замыкает первую тройку влияние политики нового президента США Дональда Трампа на фондовые рынки.

"Главная угроза для рынков может исходить из Вашингтона. После победы Дональда Трампа на выборах 8 ноября индекс S&P 500 вырос на 7%, индекс Russell 2000, который отслеживает американские компании с небольшой капитализацией, вырос на 13%", - полагает стратег NN Investment Partners Патрик Мунен.

В Европе индекс Stoxx 600 Basic Resource, который отслеживает в том числе и некоторые крупнейшие в мире горнодобывающие компании, вырос за этот период на 20%. В целом это свидетельствует о том, что рынок оптимистично настроен в отношении Трампа. Но если он не приступит к выполнению своих предвыборных обещаний, рынки вновь могут оказаться в "медвежьей" территории.

"У рынков большие надежды на реформы Трампа. Но они могут разочароваться, если реформы окажутся не настолько эффективными, как планируется, или если их реализация будет тормозиться Конгрессом", - отметил Мунен.

"Также в 2017 году главной угрозой для рынков может стать более агрессивная политика ФРС - в частности, повышение ставки более быстрыми темпами, чем ожидают рынки", - считает трейдер Louis Capital Markets Антони Беничу.

Ускорение инфляции может подтолкнуть ФРС к более агрессивному повышению ставок, что может негативно сказаться на темпах роста экономики и снизит аппетит инвесторов к рисковым активам.

Завершает пятерку рисков Китай может стать крупнейшей угрозой для стабильности мировых рынков, считают эксперты Deutsche Bank. По их мнению, экономические показатели страны будут ухудшаться в ближайшие месяцы.