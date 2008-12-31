Европейские рынки акций сегодня открылись ростом

Фондовые индексы Европы подросли в начале торгов в среду благодаря вчерашнему ралли на Уолл-стрит, заканчивая год, оказавшийся болезненным почти для всех мировых рынков, сообщает Reuters.

К 10.38 по киевскому времени общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 0,60% до 829,43 пункта.

За год индекс потерял около 45% из-за кредитного кризиса, который привел к рецессии в ряде экономически развитых стран.

Лондонская фондовая биржа закроется сегодня в 14.30 по киевскому времени, а площадки Euronext в Париже, Амстердаме и Брюсселе - в 15.00 по киевскому времени. Уже начались каникулы на биржах Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Италии, Испании и Швейцарии.

На японских биржах сегодня выходной.