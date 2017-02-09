Германия третий год подряд обновляет рекорд по объему экспорта

За прошлый год предприятия Германии продали товаров за границу на общую сумму в 1,21 трлн евро, что на 1,2 процента больше, чем в 2015 году.

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Это - максимальный показатель за все время ведения подобной отчетности, сообщило Федеральное статистическое ведомство, передает «Немецкая волна».

Рекорд по объему экспорта из Германии обновляется уже третий год подряд.

Нового максимума достиг в 2016 году и объем импорта. Германия в минувшем году ввезла товаров на 954,6 млрд евро - на 0,6 процента больше, чем в 2015 году.

Профицит внешнеторгового баланса также достиг максимального уровня за все время ведения статистики - 252,9 млрд евро.

Годом ранее положительное сальдо баланса внешней торговли Германии составляло 244,3 млрд евро.