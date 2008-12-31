«VAB Банк» намерен увеличить уставный капитал

ОАО «VAB Банк» намерено увеличить уставный капитал на 51 млн. 213,674 тыс. грн. – до 392 млн. 638,173 грн., сообщается в официальном бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№254).

Согласно сообщению, планируется выпустить 341 млн. 424 тыс. 499 акций номинальной стоимостью 1,15 грн. каждая.

Увеличение уставного капитала осуществляется за счет реинвестиции дивидендов путем увеличения номинальной стоимости акций с целью пополнения собственных средств.

Вопрос увеличения уставного капитала акционеры рассмотрят на собрании 9 января 2009 года.

Справка УНИАН. На финансовом рынке Украины Всеукраинский акционерный банк (“VAB Банк”) работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

Активы банка на 1 октября т.г. составляли 6 млрд. 649 млн. 903 тыс. грн., обязательства – 5 млрд. 743 млн. 332 тыс. грн., собственный капитал – 906,571 млн. грн., уставный капитал – 341,424 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «VAB Банк» в январе-сентябре 2008 г. составила 4,053 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2008 года более 10% его акций владели: ООО «Бауман-Трейд», прямое участие – 28,6197%; TBIF Financial Services BV, прямое участие – 48,9087%; физическое лицо Сергей МАКСИМОВ, прямое участие – 5,866%, опосредованное - 40,6996%.