Акционеры ПИБа направят в банк более 7 млрд. грн.

Акционеры «Проминвестбанка» намерены в ближайшее время направить в банк более 7 млрд. грн. в качестве дополнительного финансирования. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, временным администратором «Проминвестбанка» 25 декабря 2008 г. утвержден и согласован с Национальным банком Украины План финансового оздоровления банка, представленный акционерами ПИБа - Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», Российская Федерация) и ООО «СИГНУС», дочерней компанией SLAV AG (Австрия).

Среди основных мероприятий плана - увеличение уставного капитала банка на 1,1 млрд. грн. за счет дополнительных взносов акционеров. Денежные средства за акции были перечислены акционерами 30 декабря 2008 г. в полном объеме. Кроме этого, в ближайшее время инвесторы предоставят «Проминвестбанку» более 7 млрд. грн. в качестве дополнительного финансирования.

Также достигнуты договоренности о привлечении в «Проминвестбанк» ряда крупных клиентов, что, в свою очередь, улучшит его общее финансовое состояние.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря т.г. временный администратор «Проминвестбанка» Владимир КРОТЮК сообщил журналистам, что акционеры ПИБа, а именно Slav AG и российский «Внешэкономбанк», договорились о совместном участии в финансовом оздоровлении «Проминвестбанка».

В обнародованном 30 декабря на пресс-конференции пресс-релизе говорится, что суммарный объем средств для финансового оздоровления ПИБа, предоставленных «Внешэкономбанком» и Slav AG, будет на уровне 2 млрд. долл.

По словам члена Правления Slav AG Дениса КИРЕЕВА, по завершении сделки «Внешэкономбанк» станет мажоритарным акционером «Проминвестбанка», а Slav AG останется в составе акционеров ПИБа.

По информации временного администратора, на середину декабря т.г. Slav AG владело 34% акций ПИБа, еще 34% акций компания имела в своем управлении. При этом собственниками 34% акций «Проминвестбанка» остается семья МАТВИЕНКО, которая была бенефициарным собственником контрольного пакета акций до введения в банке временной администрации.

Временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа в результате рейдерской атаки стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Антимонопольный комитет Украины 26 декабря предоставил разрешение российскому "Внешэкономбанку" на приобретение контрольного пакета в ЗАО "Проминвестбанк".