Деньги для “Газпрома” застряли в ”РосУкрЭнерго”

Компания RosUkrEnergo получила от «Нафтогаза Украины» 1,5 млрд. долл. задолженности по поставкам газа.

Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ на пресс-конференции в Москве, передают РИА «Новости».

В то же время он отметил, что «Газпром» денег пока не получил. "Надеемся, что RosUkrEnergo выполнит свои обязательства, и деньги поступят на счет Газпрома", - заявил, в свою очередь, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

Комментируя последние сообщения о возможной конфискации газа Украиной, С.КУПРИЯНОВ заявил, что «Газпром» будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу.