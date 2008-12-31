Деньги для “Газпрома” застряли в ”РосУкрЭнерго”
13:49, 31 декабря 2008Финансы
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Так кто же виноват?
Компания RosUkrEnergo получила от «Нафтогаза Украины» 1,5 млрд. долл. задолженности по поставкам газа.
Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ на пресс-конференции в Москве, передают РИА «Новости».
В то же время он отметил, что «Газпром» денег пока не получил. "Надеемся, что RosUkrEnergo выполнит свои обязательства, и деньги поступят на счет Газпрома", - заявил, в свою очередь, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.
Комментируя последние сообщения о возможной конфискации газа Украиной, С.КУПРИЯНОВ заявил, что «Газпром» будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу.
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