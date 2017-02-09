Государственный "Ощадбанк" с 2018 года станет участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщил сегодня журналистам директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин.

"С 2018 года мы ожидаем, и это уже прописано, что "Ощадбанк" тоже станет участником фонда. Это будут дополнительные отчисления в фонд", - сказал Ворушилин.

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По его словам, мировая практика предполагает, что все банки являются участниками аналогичных фондов.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Согласно действующему законодательству, 100% вкладов в "Ощадбанке" гарантируются государством, при этом банк в настоящее время не платит взносы в Фонд гарантирования в отличие от других финучреждений, вклады в которых гарантируются фондом в пределах 200 тысяч гривень.